Ричард Браунинг или както е наричан още "Железният човек", тества летящия си костюм в планините. Целта е изобретението да може да помогне при нужда от спешна медицинска помощ там, където подкрепата с хеликоптер не би била безопасна или практична.

Припомняме, че през 2019 г. британският изобретател се издигна в небето близо до кея в Брайтън, Англия, за да прелети със 136 км./ч. и така подобри първия си световен рекорд на "Гинес" от 51 км./ч. през 2018 г.

Летящият костюм е задвижван от реактивен двигател и управляван от тялото. Браунинг казва, че компанията му също така възнамерява да разшири бизнеса си с развлечения и летателно обучение.

Richard Browning's jet suit was tested as an emergency paramedic response vehicle in the mountains, where helicopter support wouldn't be safe or practical



[HD, Gravity Industries: https://t.co/pJGXbo14sy]pic.twitter.com/29O6rXOHzW