Дженифър Лопес и Бен Афлек отбелязаха първата годишнина от пищната си сватба, която се състоя на 20 август 2022 г. в имението им край Савана, Джорджия. Певицата публикува няколко снимки от този ден в Instagram и написа: "Преди една година на този ден".

Афлек и Лопес се ожениха за първи път на малка церемония в Лас Вегас през юли 2022 г., преди да празнуват с втора церемония през август.

Дженифър Лопес показа татуса си, посветен на Бен Афлек

Постът за годишнината от сватбата се появи по-малко от седмица, след като Лопес пожела на съпруга си щастлив рожден ден с видео, на което се возят в колата и пеят заедно.

През 2002 г. Лопес издаде албума "This is Me... Then", който включваше песента "Dear Ben" - любовна песен за Афлек. Тогава двамата бяха сгодени, но се разделиха за почти 20 години преди да се съберат отново.