Жираф без петна се роди в зоопарк в Тенеси и вероятно е единствен в света, съобщи в. „Гардиън”.

Цветът на жирафчето е кафяв, но без нито едно петно. То е женско, родено е на 31 юли и вече е високо 1,80 м. За него се грижат майка му и служителите на зоопарка „Брайътс” в Лаймстоун, Източен Тенеси.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx