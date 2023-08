Цяла плеяда знаменитости присъстваха на благотворителната галавечер "This Is About Humanity" в Лос Анджелис. Сред поканените бяха Ким Кардашиян, Ева Лонгория, Крис Дженър, един от най-богатите хора в света Джеф Безос и годеницата му Лорън Санчес, както и майката на Меган Маркъл - Дория Рагланд, която рядко излиза навън.

Майката на херцогинята на Съсекс се появи на събитието в рокля с дължина над коляното и образът ѝ се обсъжда в социалните мрежи, както и новата визия на Ким Кардашиян. В Telegram мненията за новата прическа на Ким са разделени, като някои предполагат, че бретонът изобщо не е фалшив. Дория Рагланд и Ким Кардашиян разговаряха дълго по време на коктейла.

Гала вечерята беше по повод петата годишнина на организацията, която работи със семействата на бежанците, разделени на границата между САЩ и Мексико. Организацията привлича влиятелни латиноамериканци към работата си. Така например телевизионната водеща Лорен Санчес, която има мексикански корени, дари 1 млн. долара на фондацията. Говорейки на събитието, тя благодари на организацията за нейната работа и на годеника си Джеф Безос, основател на Amazon, че я е вдъхновил да направи света по-добро място.