Наводненията в Гърция взеха жертва. Един мъж е починал, а друг се издирва, предаде националната телевизия ЕРТ. Болница в град Волос е под вода, а на Спорадските острови хората са прекарали нощта без ток, към момента все още има прекъсвания.

Починалият мъж е 70-годишен животновъд от община Волос. Той е отишъл да нахрани стадото си, когато е бил премазан от срутена стена. Междувременно противопожарните служби съобщиха, че се издирва 42-годишен мъж, който е бил повлечен от река.

Тази сутрин гръцките власти изпратиха съобщение до гражданите в районите на Солун, Волос, Лариса, Евия (Евбея) и Катерини с призив да ограничат придвижването си поради опасните метеорологичните явления.

Средиземноморският циклон „Даниел” удари почти цялата страна и особено префектура Магнисия в Централна Гърция.

Massive floods due to heavy rains in the Volos of Greece 🇬🇷 (05.09.2023)



