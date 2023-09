Откриха шедьовър на Ван Гог, откраднат от малък нидерландски музей през 2020 г. в разгара на пандемията. Новината съобщи ръководството на нидерландския музей, от който изчезна картината.

Vincent Van Gogh's stolen painting, The Parsonage Garden at Nuenen in Spring, has been recovered. https://t.co/EnB3qgz41B pic.twitter.com/tJNsNAluOg