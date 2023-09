Украинският президент Володимир Зеленски благодари за решението на България да не удължава ограниченията върху износа на селскостопански продукти от Украйна след 15 септември. Това става ясно от публикация на държавния глава в X (Twitter).

I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.



I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.



Bulgaria sets an example of true solidarity.