Етиопката Тигист Асефа подобри световния рекорд в женския маратон с повече от две минути по време на Берлинския маратон. Асефа спечели надпреварата с време от 2 часа, 11 минути и 53 секунди, с което разби предишното най-добро постижение на кенийката Биргид Косгей, което бе 2:14:04 часа от Маратона в Чикаго през 2019 година.

🏆 WORLD RECORD 🏆



Tigist Assefa smashes the world record with 2:11:52 at the BMW #BerlinMarathon #AbbottWMM pic.twitter.com/rBV2lLHIe7