Повече от 10 години ИНТЕРАГРИ следва стратегията си в предлагането на интегрирани решения за земеделието, като залага изключително на технологичното превъзходство на марката NEW HOLLAND, доказала се през годините с повече от 120-годишна история. Притежател на най-много патенти, заводът на NEW HOLLAND за комбайни в гр. Зеделгем, Белгия разполага с уникален по рода си Иновативен център, където непрекъснато се разработват иновации, в отговор на реални клиентски потребности. Ето защо зърнокомбайните на NEW HOLLAND са едни от най-високопроизводителните и най-икономични машини на пазара. И до днес комбайните CR на NEW HOLLAND са лидери по чистота и качество на продукцията според DLG, Германия, както и притежават неколкократно потвърден Guinness World Records за най-висока производителност в света, с 800 т. прибрана пшеница за 8 ч.

Чрез своята иновативна търговска стратегия, ИНТЕРАГРИ България не просто отговаря на пазарните нужди, а създава реална стойност за клиентите си, като покупката на комбайн не е само инвестиция, а стъпка към върхова ефективност, качество и успех в земеделието.

Само до 30 ноември 2023 г. клиентите на ИНТЕРАГРИ могат да инвестират предсезонно, като поръчат нови зърнокомбайни NEW HOLLAND CR, CX или TC при специални предсезонни условия, които освен преференциална цена, включват още редица реални предимства. Комбайните могат да бъдат конфигурирани индивидуално, съобразени със специфичните изисквания на всеки клиент, а доставката на машините е до стопанството на клиента, което носи допълнителни удобство и сигурност. В предсезонното предложение е включена и 3 години Удължена гаранция, а също и безплатно първо обслужване. В допълнение, клиентът получава комплимент по случай 10-годишнината на ИНТЕРАГРИ България, пакет с допълнителни отстъпки БОНУС 10, включващ: 10% отстъпка от стойността на допълнително оборудване за закупената машина, 10% отстъпка от сервиз за закупената машина, 10% отстъпка от резервни части за закупената машина.

Високоиновативните технологични решения, вложени в комбайните, гарантират бърза възвръщаемост на инвестиция, като осигуряват редица предимства за клиента: 100% автоматизирана жътва, нова и по-комфортна кабина, минимални загуби под 0,5%, до 10% по-нисък разход на гориво и превъзходно качество на зърното, създават много висока добавена стойност при работа със зърнокомбайните на NEW HOLLAND, като помагат на земеделците да работят прецизно, по-комфортно и по-ефективно.

Предложението на ИНТЕРАГРИ България важи за авансирани комбайни до 30 ноември 2023 г.