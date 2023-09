Модерният мексикански разказ на писателката Лаура Ескивел за страстна и забранена любов – „Като гореща вода за шоколад”, оживява благодарение на Кралския балет. Продукцията е на артистичния Кристофър Уилдън. Хореографът работи в тясно сътрудничество с известната авторка, за да претворят по най-добрия начин богатата на пластове история в балетен сюжет. Зрелищния спектакъл е част от програмата на Marquee TV – част от ТВ платформата на EON .

“Като вода за шоколад“ проследява 30 години от живота на мексиканска фамилия. Разказва историята на една жестока майка – мама Елена (в ролята Лаура Морера), която се намесва тиранично в съдбата на трите си дъщери. Тита (в ролята изящната прима балерина Франческа Хейуърд) и Педро, изигран от премиер солиста Марселино Самбе, се обичат от деца. Когато Педро иска ръката на любимата си, мама Елена се съгласява да му даде своята дъщеря, но не най-малката – Тита, а най-голямата – Росаура. Сърцето на Тита е разбито, но тя трябва да се примири. Освен това ѝ се налага да приготви сватбената торта, тъй като е най-умелата кулинарка във фамилията. Тънкостите на кулинарното изкуство са ѝ предадени от възрастната майсторка Нача, която е истинската ѝ духовна майка. Тита не само е станала новата майсторка, но ястията ѝ имат вълшебен ефект върху тези, които ги консумират – чувствата, които е вложила, докато ги е приготвяла, се пренасят в тях.

След много перипетии, във второ действие, всички научаваме, че любовта и сърцето на мама Елена също някога са били разбити от нейните властни родители и историята се повторя с децата ѝ.

В крайна сметка Тита прощава на починалата си майка. А историята достига до финал, който оставя добър послевкус на публиката.

