Голям пожар избухна днес след спукване на петролопровод в Ивано-Франковска област, Западна Украйна, предаде Франс прес, като се позова на украинската национална служба за извънредни ситуации. Според УНИАН са пострадали шестима души, включително две деца.

A major explosion just took place in the Ivano-Frankivsk region of Ukraine.



Looks like a gas pipeline is on fire

