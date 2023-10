Полицията в Словакия глоби мъж заради видео, показващо как кучето му седи зад волана на автомобила му, докато той се движи по магистралата. На снимката, публикувана от органите на реда се вижда куче с отворена уста, седнало на шофьорското място в колата.

Dog captured on traffic camera behind wheel of speeding car, driver fined https://t.co/PHhWMTDsfq pic.twitter.com/jJiqZVGpQ8

Собственикът се оправдал, че домашният му любимец внезапно скочил в скута му. Властите обаче твърдят, че това не е вярно, тъй като камерата не е записала никакви резки движения в автомобила.

Motorist fined after dog seen behind wheel of car https://t.co/BcJnID9wm8