Трима филипински рибари са загинали, след като лодката им е била блъсната от петролен танкер, плаващ под флага на Маршаловите острови, предаде Ройтерс.

Първоначално филипинската брегова охрана определи плавателния съд като "неидентифициран" международен търговски кораб.

