Австралийският тенисист Марк Полманс се извини за удара с топка в лицето на съдията на стола по време на финалния кръг на квалификациите на турнира "Мастърса" в Шанхай, което доведе до незабавната му дисквалификация.

Полманс, 140-и в световната ранглиста на АТП, имаше мачбол срещу италианеца Стефано Наполитано във втория сет във вторник, когато пропусна удар от воле и след това удари топката в изблик на гняв, когато тя отскочи от мрежата. Неговият удар се размина на косъм с един от подавачите на топки, преди да удари съдията на стола Бен Андерсън в лицето. Реферът се отърва без контузии.

"Съдията прие моите извинения за действията ми. Той знае, че е било неволно. Аз ударих топката в момент на разочарование. И двамата продължаваме напред. Това беше ситуация на напрежение, но трябваше да реагирам по-добре", написа тенисистът в социалните мрежи.

Seeing Marc Polmans getting defaulted today for hitting the ball at the umpire, reminded me of the time that Andy Murray kicked the ball at the umpire! 👀pic.twitter.com/3FGVAypcj0