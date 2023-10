Самолет кацна аварийно на летище в американския щат Тенеси. В момента на приземяването колесниците на машината не се отворили.

Спасителни екипи се впуснали към пистата, веднага след като самолетът на "FedEx" се плъзнал по асфалта на летище "Чатануга". Те похвалиха екипажа за това, че е успял да избегне катастрофа.

A FedEx plane skidded off the runway as it crash-landed at a regional airport in Chattanooga, Tennessee, on Wednesday after a landing-gear failure, fire officials said. All three people on board were uninjured, according to airport officials. pic.twitter.com/4J1o82HKGK