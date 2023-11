Григор Димитров се класира на четвъртфинал на турнира от сериите Мастърс в Париж. Българинът, който вчера отстрани световния номер 3 Даниил Медведев, днес беше още по-категоричен и се наложи с 6:2, 6:2 над Александър Бублик от Казахстан.

Storming ahead 💪@grigor_dimitrov takes the first set 6-2 over Bublik!#RolexParisMasters pic.twitter.com/CM4AmpWcMy