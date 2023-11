Тейлър Суифт е начело на класацията за албуми на "Билборд" с "1989". Това е 13-ият номер 1 на певицата в класацията за албуми. "1989" дебютира на пазара с 1653 млн. еквивалентни единици. След "25" на Адел - 3485 млн. еквивалентни единици през ноември 2015 г., това е най-успешната седмица за албум.

Тейлър Суифт е лидер сред жените в класацията на "Билборд". Досега в историята на чарта за албуми "Бийтълс" са били номер 1 веднъж, Джей Зи - 14 пъти, Дрейк - 13 пъти, колкото е и резултатът на Суифт.



Оригиналната версия на "1989" дебютира в класацията за албуми "Билборд 200" през ноември 2014 г. и прекара цели 11 седмици като номер 1. Настоящата версия на албума е шестият албум на певицата, продал над 1 млн. еквивалентни единици за една седмица.

Номер 2 в класацията за албуми през тази седмица заема корейската поп група "Севънтийн" с албума "Seventeenth Heaven" със 100 000 продадени еквивалентни единици.

На трето място пада албумът на Дрейк "For All the Dogs" с 95 хил. еквивалентни единици. На 4 място е "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Manana" на Бед Бъни със 73 хил. еквивалнетни единици, запазвайки позицията си от миналата седмица. На пето място е Морган Уолън с албума "One Thing at a Time", продал 64 хил. еквивалентни единици.

Освен "1989" Тейлър Суифт има още два албума в топ 10 на класацията "Билборд 200" - Midnights, който заема седмо място през тази седмица с 45 хил. еквивалентни единици, и "Lover", който е на 8-а позиция с 44 хил еквивалентни единици.