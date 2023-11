Григор Димитров написа своята приказка на Мастърса в Париж и ще завърши годината като 14-и в света. Той загуби финала с Новак Джокович, но въпреки разочарованието, първата ни ракета призна, че е много щастлив се чувства с постигнатото, предаде Gong .

"Горд съм. Това бяха и същевременно са и щастливи сълзи. Не искам да бъда прекалено негативен към себе си. Свърших много сериозна работа и съм благодарен отново да бъда на толкова голям финал, след като минаха толкова години. Трябва с екипа ми да оценим какво сме свършили и да продължим напред. Налага се да преоценя толкова много неща за себе си. Вярата винаги е била в мен, но явно трябваше да си припомня някои неща. Не говоря само за вярата в играта си, а и за цялата работа, която влагам", каза Димитров.

Grigor Dimitrov in tears as Paris Masters crowd responds to crushing Novak Djokovic losshttps://t.co/HxV0VB9TSe pic.twitter.com/CBPJwM5D9G