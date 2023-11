Учени откриха отново отдавна невиждан вид бозайник с бодли на таралеж, муцуна на мравояд и крака на къртица в индонезийската планинска верига Циклопи, съобщи Ройтерс. Учените се натъкнали на животното шестдесет години след като видът бил последно регистриран.

Дългоклюна ехидна на Атънбъро, на името на британския природозащитник Дейвид Атънбъро, е заснета за пръв път от следова камера в последния ден от четириседмична експедиция под ръководството на изследователи от Оксфордския университет.

ATTENBOROUGH ECHIDNA SPOTTED! The Zaglossus attenboroughi, a kind of long-beaked echidna named for famed British naturalist David Attenborough, had last been seen in 1961. pic.twitter.com/eDWR5rOHrQ

В края на пътуването, след като слязъл от планината, биологът Джеймс Кемптън открил сред заснетото изображение на малко създание, което прекосява гората.

🎉 Attenborough's long-beaked echidna, lost to science since 1961, has been rediscovered!



The team battled leeches, malaria, and >11,000m of climbing in the Cyclops Mountains to capture the first ever images of the species 👇



Read the incredible story ⏩ https://t.co/r4DdKXLjLc pic.twitter.com/hzlyw5a2Ax