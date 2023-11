Брадли Купър разкри, че шест години се е учил да дирижира, за да се подготви за ролята си на легендарния диригент и композитор Ленард Бърнстейн в предстоящия филм "Maestro".

По време на прожекция на филма в Ню Йорк, заедно с другите звезди Кери Мълиган и Мат Бомър, Купър сподели пред модератора на дискусията Лин Мануел Миранда, че е бил "ужасен" от особено сложна сцена в катедралата в Ели и е прекарал шест години в подготовка за този момент.

In three days, we will release the original soundtrack for the film ”Maestro”. The album includes music by Beethoven, Mahler and Schumann and was recorded by the @londonsymphony , @nezetseguin and Bradley Cooper. 💿 → Order now: https://t.co/CG0KohfCof pic.twitter.com/BzLpHMgNjB

В "Maestro" Купър пресъздава емблематичното изпълнение на Симфония № 2 "Възкресение" на Малер от 1976 г. в катедралата в Кеймбриджшир - предизвикателство, в което участват истинският Лондонски симфоничен оркестър, 100-членен хор и двама солисти.

To play Leonard Bernstein in #Maestro, Bradley Cooper spent six years learning how to conduct six minutes and 21 seconds of music.



"I was absolutely terrified that if I hadn’t done the work then I wouldn’t be able to enjoy myself in these scenes." https://t.co/FnenqBFihz pic.twitter.com/GS9Yl1Dqks