Няколко полицаи са били нападнати, а автомобил на органите на реда е бил запален по време на протести в Дъблин след атаката с нож срещу жена и деца, случила се по-рано през деня.

Деца са ранени при нападение с нож в Дъблин (ВИДЕО+СНИМКИ)

По първоначална информация един униформен е бил нападнат физически, а по останалите полицаи са хвърляни фойерверки. Срещу служителите на реда са полетели и бутилки, отбелязва RTE.



Автобус и кола, в близост до демонстрацията, са били запалени. Хора са влезли с взлом в магазин за спортни стоки. Кадри в социалните мрежи показват горящ трамвай.



​​Комисар Дрю Харис определи протестите като „позорни” и заяви, че „хулиганска фракция, водена от крайнодясна идеология”, е допринесла за проблемите. В своето изказване той посочи, че някои хора използват демонстрациите „за собствени цели”.

The situation in Dublin is out of control due to illegal, uncontrolled and indiscriminate immigration. pic.twitter.com/bqPneLNM7L