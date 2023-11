Гъста мъгла причини верижна катастрофа с участието на около 30 превозни средства на междущатска магистрала в Айдахо, САЩ, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на щатската полиция.

Катастрофата е станала вчера сутринта на магистрала 86, западно от град Покатело. Според полицията мъглата е довела до значително намаляване на видимостта за кратко време.

Multiple vehicles, semis involved in crash on I-86 near Pocatello airport https://t.co/2SigiMj46s

Няколко души с леки наранявания са откарани в болница.

Движението по магистрала 86 е било блокирано за седем часа, което е позволило на спешните екипи и камионите за изтегляне да окажат помощ на участниците и да разчистят мястото на инцидента.

MULTI-VEHICLE CRASH: police in Idaho are investigating a multi-vehicle crash due to thick fog, leading to significantly reduced visibility and a chain reaction involving around 30 vehicles, resulting in a seven-hour traffic backup.



