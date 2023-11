Порасналото момиче от "Едуард Ножиците" и "Дракула" Уинона Райдър навършва 52 години на 29 октомври. Тя е родена с името Уинона Лора Хоровиц в окръг Олмстед, Минесота и е кръстена на близкия град Уинона в щата. Тя е дъщеря на Синтия, автор и видео продуцент, и Майкъл Хоровиц, издател и книжар.

Семейството на баща й е с еврейски украино-румънски корени. Тя е израснала в ранчо в Северна Калифорния, където няма електричество. Райдър има по-малък брат, Юри, който е кръстен на първия човек в космоса Юрий Гагарин, и двама по-големи полубратя и сестри от предишния брак на майка ѝ. Семейни приятели на Райдър са Тимъти Лиъри, който е и нейн кръстник, както поетите от Beat Movement Алън Гинсбърг и Лорънс Ферлингети, и автора на научна фантастика Филип К. Дик.

Райдър се премества с родителите си в Петалума, Калифорния когато е на десет години и се записва в класове по актьорско майсторство в "American Conservatory Theatre". На 13 години тя се явава на прослушване за филма "Desert Bloom" (1986), но не получава ролята. Режисьорът Дейвид Селцер обаче я забелязва и я избира за "Лукас" (1986). Когато я питат как би искала името ѝ да се появи в надписите, тя предлага "Райдър", тъй като албума на соул и рок музиканта Мич Райдър свири като фон в този момент.

След като я вижда в "Лукас", режисьорът Тим ​​Бъртън решава да включи Райдър в "Beetlejuice" (1988). Филмът жъне големи успехи, а изпълнението на Райдър получава положителни оценки от критиците.

Уинона е избрана за ролята на Мери Корлеоне в "Кръстникът" III (1990), но трябва да се откаже от ролята, след като се разболява от грип.

По-късно актрисата участва в "Невинни години" (1993), който е режисиран от Мартин Скорсезе. За него Уинона казва, че е "най-добрия режисьор в света".

През 1992 г. тя участва заедно с Киану Рийвс и Гари Олдмън в "Дракула", филмът е успешен, а Уинона е високо оценена от експертите. Ппез 1993 г. Уинона е част от екипа на "Къщата на духовете", екранизиран роман на Исабел Алиенде, с участието на Мерил Стрийп, Глен Клоуз и Джеръми Айрънс.

Филмът „Малки жени“ (1994) ѝ носят признанието на критиката. Райдър получава звезда на Алеята на славата в Холивуд, Калифорния.

Кариерата на актрисата не винаги върви по пътя на успеха. В личния живот тя също преминава през трудни моменти. През декември 2001 г. Райдър е арестувана за кражба на дизайнерски дрехи и аксесоари от магазин в Бевърли Хилс. Срещу нея е повдигнато обвинение. Райдър е обвинена и за притежание на наркотици, сред които определени лекарства, но прокурорите оттеглят обвинението, след като става ясно, че препаратите са назначени от лекар. През декември 2002 г. актрисата е осъдена на три години пробация, 480 часа обществено-полезен труд и глоба.

Райдър споделя, че инцидентът се е случил в труден момент от живота й. Тя добавя, че болкоуспокояващото лекарство, което й е предписано е оказало влияние върху преценката й. По-късно лицензът на лекаря, който е предписал медикамента на Уинона е отнет от Медицинския съвет на Калифорния, заради неетично предписване на лекарства.

Кариерата на актрисата продължава да бъде на приливи и отливи. През 2016 г. Райдър участва в научно-фантастичния хорър сериал "Stranger Things".

През 2024 г. феновете й ще могат да я видят в "Бийтълджус" 2 под режисурата на Тим Бъртън.

