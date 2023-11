Смятаната за изчезнала от 87 години златна къртица (Chrysochloridae) беше открита отново в Южна Африка, съобщи АФП. Екип от учени към неправителствена организация и университета в Претория обяви, че е открил двама представители на вида, известен с "гмуркането" си в пясъка, на плажове в района на малкия пристанищен град Порт Нолот. Според учените за последен път златни къртици са виждани през 1936 г.

За пръв път: Учени извлякоха РНК от изчезнал преди близо 90 години вид (ВИДЕО)

Задачата пред учените е била тежка - 18 км дюни са били разкопавани всеки ден, разказа пред АФП Естер Матийо, представител на неправителствената организация Endangered Wildlife Trust (EWT). Местообитанията на къртицата са труднодостъпни за човека.

