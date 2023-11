Неизгорелите в атмосферата конструктивни елементи на товарния кораб „Прогрес МС-23“ са потопени в Тихия океан, съобщи ТАСС, като се позова на „Роскосмос".

„Днес товарният кораб „Прогрес МС-23“, който работи на Международната космическа станция (МКС) повече от шест месеца, беше изведен от орбита, навлезе в атмосферата и се разруши“, отбеляза руската държавна космическа корпорация.

Космическият кораб се отдели днес от Международната космическа станция в 09:55 ч българско време. След това той премина на автономен полет.

The #ProgressMS23 has undocked from the @Space_Station at 07:55 UTC from the #Poisk module of the #Russian segment, clearing the port for upcoming #ProgressMS25 🛰️ scheduled to launch on Dec 1.



Progress MS-23 will enter the atmosphere and disintegrate, unburnt elements of its… pic.twitter.com/bylVzfltrR