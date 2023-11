Примирието между Израел и "Хамас" ще бъде удължено с един ден, потвърди в четвъртък посредникът Катар, след като 6-дневната хуманитарна пауза в Газа трябваше да приключи.

Изтича срокът на примирието между Израел и „Хамас”

„Палестинската и израелската страна постигнаха споразумение за удължаване на хуманитарното примирие в Ивицата Газа с допълнителен ден при същите предишни условия. Те са прекратяване на огъня и навлизане на хуманитарна помощ, в рамките на съвместното посредничество на Катар“. Това се каза в изявление говорителят на МВнР Маджед Ал Ансари.

Qatar announces agreement between Palestinian, Israeli side to extend the humanitarian pause for an additional day.



Doha - November 30, 2023



Official Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs Dr. Majed bin Mohammed Al Ansari announced that the Palestinian and Israeli…