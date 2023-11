Жителите на Генуа бяха свидетели на двоен природен феномен и най-важното - размина се без драматични последици и щети. Фамозен залез, допълнен от морско торнадо, остави без дъх от вълнение и тях, и гостите на италианския град.



Появило на близко разстояние от брега, то привлече стотици любопитни погледи на хора, които наблюдаваха образуването на огромния водовъртеж.

Water tornado off the coast of Genoa (Italy, 29.11.2023).



Те не пропуснаха възможността да го заснемат, но имаха на разположение едва няколко минути, защото след това той се разпръсна, без изобщо да докосне земната повърхност.

Морските торнада са въздушни стълбове, които обикновено се образуват в топли райони с висока влажност. Средно такъв водовъртеж в морето има диаметър 50 метра, а скоростта на вятъра може да достигне 80 км/ч. Когато достигнат сушата, те могат да причинят жертви и щети.

A water tornado formed this evening off the coast of Genoa, Italy.

