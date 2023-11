В ексклузивни нови снимки, генерирани от AI в системата "Midjourney", легендата от група "Куин" Фреди Меркюри, който почина на 24 ноември 1991 г., е изобразен със своите характерни мустаци, а косата му е със сребърни кичури, предаде Дейли мейл.

Според AI дори и на 77 години музикалната легенда щеше да изглежда също толкова впечаляващо, нестандартно и страхотно както и преди. Той може да бъде видян с известното си кожено яке в различни нюанси на розово, златно и лилаво.

Разкошните облекла са стилизирани с различни златни колани, розови пайети и пера, към които той беше доста привлечен в разгара на кариерата си. Меркюри често съчетаваше ефектните си якета с черни кожени панталони, които допълваха рокендрол визията му.

