Три бели лъвчета - рядка разновидност на лъва, са се родили тази седмица в зоопарк във Венецуела, предаде АФП. Това е първата поява в страната на екземпляри от вид, чиято популация наброява около десетина индивида в естествена среда в страната им на произход - Южна Африка.

A Venezuelan zoo this week welcomed the country's first three white lion cubs born in captivity, a boost for the genetically rare animal whose wild population numbers only about a dozen living in their native South Africa https://t.co/ZDJSUOOibO