Най-старото сухоземно животно в света, костенурка на име Джонатан, отпразнува 191-ия си рожден ден на остров Света Елена, съобщи ЮПИ.

The oldest known living terrestrial animal is Jonathan, a Seychelles giant tortoise (Aldabrachelys gigantea hololissa), originally from the Seychelles but now a long-time resident of the remote South Atlantic island of St Helena. He is believed to have been born c. 1832,... (1/4) pic.twitter.com/YrjcZozLBr — Cosmic Latte (@nebuae) April 21, 2022

Точната възраст на Джонатан не е известна, но той е бил поне на 50 години, когато е бил докаран на Света Елена от Сейшелските острови през 1882 г., което го прави поне на 191 години, а вероятно е на много повече, съобщиха от „Рекордите на Гинес“.

Единственият спасителен център за костенурки е в село Баня

Джонатан е най-старото живо сухоземно животно в света, както и най-старата костенурка в историята. Той е от вида сейшелска гигантска костенурка (Aldabrachelys gigantea hololissa), чийто представители имат средна продължителност на живота около 150 години.

Jonathan is the oldest known living animal on Earth at 189 years old.



This Seychelles giant tortoise, born circa 1832, has lived through both world wars, the flu, & now coronavirus but he continues to live and thrive in this world.#DemVoice1 pic.twitter.com/8KqYIhHPJY — Tony - Resistance (@TonyHussein4) December 30, 2021

Рибари спасиха ранена 40-килограмова костенурка от застрашен вид (ВИДЕО)

„Въпреки че е загубил обонянието си и е почти сляп от катаракта, апетитът му остава голям“, казва ветеринарният лекар Джо Холинс и допълва: „Той все още се храни веднъж седмично с подсилващи плодове и зеленчуци от малък, всеотдаен екип. Това не само допълва калориите му, но и осигурява основните двигатели на метаболизма му: витамини, минерали и микроелементи“.

Jonathan the Seychelles giant tortoise photographed in 1902 and today, he is the oldest-known animal in the world and lives on the remote island of St. Helena in the South Atlantic. pic.twitter.com/n5xxFHrrv1 — History Daily (@historydailypix) May 6, 2020

Джонатан живее от 141 години в имението „Плантейшън хаус“, което е резиденция на губернатора на Света Елена.