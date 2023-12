Трима души загинаха и повече от 100 000 са разселени след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси през уикенда южната част на Филипините. To нанесе щети на стотици къщи и сгради, предаде ДПА.

Тринадесет души са пострадали при инциденти, причинени от труса в град Хинатуан в провинцията Южен Суригао, на 906 км южно от столицата Манила.

Общо 108 633 души са настанени в над 100 евакуационни центъра в провинцията, каза Алекс Араня от местната служба за справяне с бедствия.

"Все още сме изплашени, защото вторичните трусове продължават", заяви той.

Около 2000 вторични труса са разтърсили провинцията от събота насам, сред които и земетресение с магнитуд 6,8, сочат данни на Филипинския институт по вулканология и сеизмология. Очакват се още вторични трусове през следващите седмици, но те ще стават все по-слаби и по-редки, заяви директорът на института Тересито Баколкол в телевизионно интервю.

