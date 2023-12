Коледните тържества или Yuletide са най-големите празници в Исландия. Много традиции може да са познати, но някои може би малко странни, като това, че децата поставят обувки на прозореца на спалнята си в продължение на 13 дни с надеждата да получат подаръци от палавите коледни момчета. И така, как исландците празнуват Рождество Христово и как туристите могат да участват в празненствата?

Исланските коледни традиции са смесица от култури. Традициите на празника вероятно са толкова стари, колкото заселването на страната през Средновековието и са смесица от религия и фолклор. Едномесечните празненства съкращават дългата тъмна зима, при която слънцето пълзи над хоризонта само за четири часа по време на зимното слънцестоене.

В продължение на цял месец коледните празници, включващи храна и напитки, културни и религиозни събития, партита и семейни вечери, украси и пазаруване, държат много хора заети. Но в същото време тихите вечери на свещи, книги, горещ шоколад и бисквитки са еднакво ценени.

Исландия е земята на приказките със изключително интересни герои, различни и впечаляващи. Такива са 13-те коледни момчета, тяхната страшна майка трол Грила и котката Юл.

По време на празника се появяват много мистериозни фигури, които принадлежат към едно и също семейство Юл-трол. 13 -те коледни момчета понякога се наричат ​​исландските Дядо Коледа, но те със сигурност не са светци, макар и да са безобидни.

Те са шегаджии, всеки от които има специфично желание, което обикновено се отразява в имената им; например Spoon Licker, Door Slammer, Skyr Gobbler и Sausage Stealer. Въпреки палавото си поведение, те могат да бъдат приятелски настроени към добре възпитаните деца и дори да им носят подаръци.

Другите герои в семейството, Грила и Юл, са лишени от какъвто и да е коледен дух. Грила събира непослушните деца в чувал и ги носи в пещерата, за да ги изяде. Доста страшна история, но има и такива в Исландия. Голямата черна котка ловува в навечерието на Коледа и яде бедни хора, които не са се облечени преди празника. Още една страховита история, но в студения Север не може без такива.

Разбира се, можете да получите насоки как да избегнете тези злополучни събития, а именно като дадете подаръци на 13-те момчета.

There was an actual cat sitting in the paw of the Christmas Cat today in #Reykjavik pic.twitter.com/MNmOyTKHQR — Louise Mangos (@LouiseMangos) November 17, 2023

Един от най-хубавите обичаи в Исландия от десетилетия е подаряването на книги. Той се крие в литературни корени от Средновековието, когато са написани исландските саги. Зради това преди Коледа се издават много книги, а продажбите достигат върхове по време на празника.

Празничните подаръци обикновено се отварят след вечеря на Бъдни вечер на 24 декември, когато повечето исландци празнуват Коледа.

Независимо дали хората обичат да пазаруват в молове или да се разхождат по търговските улици в центъра, има много възможности за развлечение и шопинг. За тези, които търсят атмосферата в центъра на града, Laugavegur, Skólavörðurstígur и околностите в Рейкявик са чудесни опции, както и коледно селище в Хафнарфьордур.

🎅Reykjavik is turned into a wonderous Christmas city every December! With something for everyone including markets, singing, tours and horse riding why not take a Christmas break? With Reykjavik city breaks from £479 p.p. at Iceland holidays 🌲#icelandholidays #christmasmarkets pic.twitter.com/lZp4bOHyhG — Iceland Holidays (@flyiceland) November 29, 2021

А разбира се може дори да попаднете на някое от пакостливите 13 момчета или на самия Дядо Коледа.

А каквd е исландската кухня на Коледа? Съвсем очаквано тя включва риба и месо, и разбира се сладкиши. Сред сладките изделия трябва задължително да опитате Licorice tops или lakkrís toppar, оризов пудинг с бадеми или möndlu grautur. Не забравяйте Layer Cake или Lagkaka. както и торта Randalina.

На бъдни вечер се сервира традиционното пушено агнешко месо hangikjöt. То се сервира студено с горещ сос бешамел, с грах и картофи. Други местни вкусотии са Ptarmigan или rjúpa - птиче месо, което се сервира с червено зеле, картофи и сос.

Когато сме на север винаги има и риба. Ферментиралият kæst skata е може би най-объркващото от всички традиционни исландски коледни ястия. Заради силната миризма се консурима с алкохол. Маринованата херинга или síld е кисела и се предлага с филия ръжен хляб.

Today, most Icelanders will gather with their extended families for a feast, and then read some of the books they got for Christmas. Eating and reading = Our favourite combo! #food #books #reading #Christmas #tradition #love #Iceland pic.twitter.com/qD8UK0RsJj — Inspired by Iceland (@iceland) December 25, 2018

А ето и какво можете да правите на Коледа, ако сте в Исландия.

1. Поставете обувките си на прозореца от 11 до 24 декември с надеждата да получите малък подарък от момчетата (важи само за деца).

2. Насладете се на някои от многото коледни концерти в църквите в страната или в залите. Заслужава си.

3. Коледно пазаруване в коледните села в Hafnarfjörður или Selfoss, центъра на Рейкявик на Laugavegur, Skólavörðustígur и околностите или в търговските центрове Kringlan & Smáralind.

4. Посетете Юле-момчета в Dimmuborgir и Коледна къща в Северна Исландия.

5. Преследвайте северното сияние. Изключителна красота. Сега е идеалният момент само с 5 часа дневна светлина.

6. Опитайте местната коледна крафт бира в някои бар.

7. Отпуснете се в някои от многото геотермални басейни в Исландия.

8. Опитайте типичната исландска коледна храна.

9. Отидете до църквата Hallgrímskirkja в Рейкявик. Това е една от най-красивите църкви в Европа.

10. Отидете на обиколка в ледените пещери, най-вероятно ще можете да видите и истински исландския елен сред природата.

11. Пуснете се кънки по ленената пързалка в столицата Рейкявик.

12. Отидете на пътешествие а в най-снежните и тъмни райони на Исландия Westfjords и Северна Исландия.

13. Разходете се в града, за да разгледате светлините и декорациите и да потърсите 13-те коледни момчета из града.