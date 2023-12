Грета Тунберг обвини Израел, че извършва военни престъпления и геноцид в Ивицата Газа, като поиска да се сложи край на "непростимото насилие". Този призив идва дни след като израелските сили възобновиха атаките срещу палестинската терористична групировка "Хамас", съобщи „Политико“.

"Ужасяващите убийства на израелски цивилни граждани от страна на "Хамас" по никакъв начин не могат да легитимират продължаващите военни престъпления на Израел. Геноцидът не е самозащита, нито пък по някакъв начин е пропорционален отговор", заяви шведската активистка.

The death rate in Gaza is at a historic high, with thousands of children killed in just a few weeks.

Demanding an end to this inexcusable violence is a question of basic humanity. Silence is complicity. You cannot be silent in an unfolding genocide.https://t.co/Az5O7ZKYU5