Джулия Робъртс наруши мълчанието си относно смъртта на Матю Пери в ново интервю за ET, но заобиколи очевидната покана да направи същото в The View на ABC. Робъртс промотираше новия си филм "Leave the World Behind", който по ирония на съдбата прави повтарящи се паралели със сериала "Приятели", информира Дедлайн.

Водещата Сара Хейнс повдигна темата за смъртта на актьора и помоли Робъртс да сподели любимия си спомен от прочутата си поява в епизод от сериала. Актрисата отговори, че тя е „футболен фанатик“ и появата ѝ в епизода за "Супер купата" я е накарал да се почуства по-близо до спортоно събитие, на което никога не била присъствала.

В интервюто за Entertainment Tonight, обаче, Робъртс сподели своите чувства от загубата на Матю Пери. „Внезапната смърт на всеки толкова млад е сърцераздирателна. Мисля, че това просто помага на всички нас да оценим това, което имаме и да продължим да живеем по по-добър начин, доколкото можем", каза звзездата.Тя допълни, че целият актьорски състав на "Приятели" е бил „гостоприемен“ и че преживяването е било истински забавен момент, което е оставил хубави чуства и мисли у нея.

В своите мемоари от 2022 г. "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", Пери с умиление си спомня за тримесечния си романс с Джулия Робъртс, който започва точно след участието ѝ като гост-звезда в "Приятели".

Въпреки първоначалното си вълнение от връзката с актрисата, Пери описва в подробности неувереността в себе си и злоупотребата с вещества, които провалят многобройните му връзки.„Срещата с Джулия Робъртс беше твърде много за мен“, пише актьорът в книгата си. „Постоянно бях сигурен, че тя ще скъса с мен. Не бях достатъчен. Никога не бих могъл да бъда достатъчен. Бях сломен, огънат, необичан. Така че вместо да се изправя пред неизбежната агония от загубата й, аз скъсах с красивата и блестяща Джулия Робъртс", споделя той.