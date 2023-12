Водещата на новините на Би Би Си Мариам Мошири, която изглежда не подозираше, че е в пряк ефир, показа среден пръст пред камерата.

Мошири, която е едно от най-познатите лица на телевизията, изглежда бързо осъзнава, че е на живо и мигновенно сваля ръката си.

"На живо от Лондон, това бяха новините на Би Би Си", добавя тя, след като бързо придобива по-сериозно изражение, съобщава "Daily mail".

🚫 A BBC presenter has apologised for a rude gesture she which went to air.



Maryam Moshiri says the gesture was a 'private joke' between her and her studio colleagues and not meant to be aired 👇 https://t.co/ca5RdaeiPL pic.twitter.com/rLTe0WU1PQ