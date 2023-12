Експлозии са били чути в близост до посолството на САЩ в силно укрепената Зелена зона на Багдад рано тази сутрин и са били задействани сирени, призоваващи хората да намерят укритие. Това става ясно от видеозаписи от мястото на събитието в социалните мрежи, потвърдени от информиран източник, цитиран от Ройтерс.

#BREAKING : Loud Blasts Rock Baghdad's Green Zone, Near U.S. Embassy. There are reports of rockets targeting the US embassy compound in Baghdad. #Blasts #MissileAttack #Baghdad #GreenZone #USEmbassy #IMUDNews Read More 👇 https://t.co/ymx7p1oBOW pic.twitter.com/KEUZN4ikec

Засега няма коментар от страна на дипломатическата мисия. Не става ясно дали системите за противовъздушна отбрана на посолството са били задействани и дали е имало щети.

Силите на САЩ във военните бази в Ирак и Сирия бяха мишена на повече от 70 нападения от средата на октомври, за които пое отговорност организация, обединяваща въоръжени групировки на иракските мюсюлмани шиити.

The Green Zone and the U.S. Embassy in Baghdad are under attack.



At least 10 to 12 blasts have been heard .



For 20 years US fought Taliban in Afghanistan to replace it with Taliban , what else was expected!! pic.twitter.com/JbcJK2VbHL