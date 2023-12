Навършват се 43 години от убийството на великия музикант Джон Ленън. Неговите послания и до днес предизвикват сериозен отзвук навсякъде по света и се предават от десетилетия.

Словото на Ленън не е изгубило силата си, а дори напротив - продължава да вълнува, особено днес, когато светът е раздиран от конфликти и войни, стотици хиляди загиват по бойните полета на политическите противоречия и борба за влияние и власт.

Фронтменът на легендарната група „Бийтълс“ още приживе се превръща в символ на мира, заедно със съпругата си Йоко Оно.

През 1971 г. Ленън представя на света своя музикален шедьовър - песента „Представи си“ (Imagine), която се превръща в своеобразен химн на борбата срещу войните по света. Това е най-продаваният сингъл в соловата кариера на Ленън, който окуражава слушателите да си представят един мирен свят, без граници и без разделение, породено от религии и националности.

Джон Ленън разказва, че за написването на текста го вдъхновили няколко поеми от книгата „Грейпфрут“ на съпругата му и затова смята, че авторството на "Представи си" трябва да бъде приписвано и на двамата.

След убийството на Ленън, вече 90-годишната Йоко Оно продължава да пази и разпространява посланието за мир на своя съпруг.

Той умира на 40-годишна възраст, но продължава да живее в сърцата и умовете на хората по целия свят.

Ето някои от посланията на Джон Ленън, които са се превърнали в емблематични за него:

„Когато бях 5-годишен, майка ми ми каза, че щастието е ключът към живота. Когато отидох на училище и ме попитаха какъв искам да стана като порасна, написах “щастлив”. Учителите ми казаха, че не съм разбрал задачата, а аз им отвърнах, че те не разбират живота”.

„Животът е това, което се случва, докато сме заети да правим планове за него”.

„Мечта, която мечтаеш сам, е само мечта. Мечта, която мечтаете заедно, е реалност".

„Всичко е по-ясно, когато обичаш".

Imagine all the people

Living life in peace



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you will join us

And the world will be as one



- John Lennon & Yoko Ono pic.twitter.com/XrBtz88KvV