Свръхсилни улични наркотици, по-силни от хероина, се свързват с най-малко 54 смъртни случая в Обединеното кралство през последните шест месеца, съобщи Би Би Си.

Всички смъртни случаи се свързват със синтетични опиоиди, наречени нитазени, за които експертите се опасяват, че се произвеждат в лаборатории и след това се внасят в Обединеното кралство от Китай.

Urgent warning as street drugs stronger than heroin linked to 54 deaths in UKhttps://t.co/l436hqYJ0o pic.twitter.com/Y0MVD9zsr0