Кино звездата Зак Ерфон получи звезда на Алеята на славата в Холивуд . По време на официалната церемония, която се състоя на 11 декември, акторът от "High School Musical" отдаде почит на своя колега от филма "на 17 отново" Матю Пери, който бе намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през октомври.

След като благодари на приятелите Ефрон каза: „Искам да спомена и някой, който не е тук днес. Това е Матю Пери, който беше толкова мил и щедър с мен, когато работихме върху "На 17 отново“.

