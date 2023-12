Огромен скандал се разрази минути след края на мача от турската Суперлига между "Анкарагюджю" и "Ризеспор". Президентът на домакините Фарук Коджа нокаутира главния съдия на срещата Халил Умут Мелер. Ударът с юмрук е бил много силен и оставил хематом под окото на рефера. По-късно той е бил настанен в болница, президентът на клуба пък е бил арестуван.

Турската футболна федерация спря мачовете във всички дивизии за неопределено време. Президентът Ердоган осъди случилото се с думите, че спортът е несъвместим с насилието.

Българският национал Мартин Минчев изигра пълни 90 минути за гостите и получи жълт картон, а бившата звезда на ЦСКА - София Али Соу, получи червен картон в 51-вата минута. Гостите също завършиха мача в намален състав, след като Емирхан Топчу напусна към душовете в 95-ата минута.



Минути след скандала турската федерация временно прекрати първенството. Все още обстоятелствата се изясняват. Очаква се тежка санкция за "Анкарагюджю".

