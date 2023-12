Бела Хадид е забелязана в Ню Йорк с новото си гадже Адан Бануелос. Двойката попадна пред обективите на папараците на излизане от фитнес зала.

На кадрите се вижда, че 27-годишният модел е облечена в черен спортен екип с ниска талия и носи червена чанта. Бела е със слънчеви очила и модерна лента за глава. Вечерта е добавила към визията си яке, пишат изданията.

