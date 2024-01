Почитателите на киното за пореден път ще имат възможността да се срещнат с Мики Маус, но не такъв, какъвто са свикнали да го виждат досега, а като маскиран убиец в хорър, съобщи Би Би Си. "Просто искахме да се позабавляваме с него", каза Джейми Бейли, който е режисьор на филма. Лентата е озаглавена "Капанът за мишки на Мики".

Трейлър за слашър филм беше пуснат на 1 януари, когато в САЩ изтекоха авторските права на "Дисни" върху най-ранните версии на обичания анимационния герой.

Според американското законодателство авторските права върху героите могат да бъдат запазени за 95 години. Това означава, че героите от късометражния филм "Параходът Уили"(1928 г.) станаха обществено достояние на 1 януари 2024 г.

Това означава, че карикатуристи, романисти и режисьори вече могат да преработват и използват най-ранните версии на обичаните персонажи. Всеки може да използва тези версии без разрешение или заплащане.

Walt Disney, the man behind Mickey Mouse and the most magical place on earth, has strong Irish links back in County Kilkenny! https://t.co/LhhjQ4L6Z2

Творците побързаха да се възползват от новите правила, като в същия ден беше пуснат съдържащ сцени на насилие трейлър на филм на ужасите с маскиран като Мики Маус убиец. В трейлъра на хорър комедията "Капанът за мишки на Мики" млада жена получава изненада за рождения си ден в игрална зала, но нещата бързо се объркват, когато тя и приятелите й се сблъскват с убиец с ножове, маскиран като популярния герой.

"Място за забавление, място за приятели, място за лов. Мишката е навън", гласи текстът с червени букви в трейлъра. Самият филм няма потвърдена дата на излизане, но се очаква да бъде пуснат през март тази година.

Какво не знаем за символа на „Дисни” – Мики Маус

Disney отбелязва 100-годишен юбилей с изложба в Лондон (ВИДЕО)

В същия ден беше представена и нова видеоигра, в която също участва Мики от 1928 г. От студиото Nightmare Forge Games съобщиха, че в играта на ужасите, озаглавена Infestation 88, епидемия от вредители се превръща в нещо по-зловещо. В началото на трейлъра се чува мъж, който нервно казва: "Мислех, че това са само гризачи, но тук има нещо друго." След това на екрана се появява огромен, опръскан с кръв Мики, а около него се разхождат мишки.

Nightmare Forge has changed the title of the game 'Infestation 88,' which appropriates a public-domain version of Mickey Mouse, after allegations of coded hate symbols.



More: https://t.co/FkIJx7l9Sn pic.twitter.com/uSQQLhvydW