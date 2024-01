Загинал и двама ранени след стрелба в училище в американския щат Айова. Огънят бил открит в четвъртък сутринта, съобщиха местните власти, цитирани от Daily Mail. От полицията потвърдиха, че се води разследване.

