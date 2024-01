Григор Димитров продължава силното си представяне от края на миналия сезон и се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Брисбън (Австралия) от сериите АТП 250 с награден фонд 661 585 долара. Българинът, който е поставен втори в сехамата, надделя над представителя на домакините Ринки Хиджиката с 6:1, 6:4 за 79 минути игра.

Димитров, който има титла в Брисбън и два финала, може да се изправи срещу легендата Рафаел Надал, ако испанецът победи австралиеца Джордан Томпсън по-късно днес.

Semi-finals calling 📞



Grigor Dimitrov reaches the last 4 in Brisbane after defeating Hijikata 6-1 6-4, setting up a potential meeting with Nadal!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/sQFk6wXuxU