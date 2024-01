Птица със сини пера отдясно като на мъжките и зелени отляво като на женските е наблюдавана в Колумбия, съобщи АФП. В статия в сп. Journal of Field Ornithology експертите пишат, че това е първият случай на двустранен гинандроморфизъм, наблюдаван при зелена тангара за повече от 100 години.

Птицата е видяна за пръв път през 2019 г. в департамента Калдас, в северната част на Централна Колумбия. Това е и първото наблюдение на жив индивид, проявяващ характеристиките на двата пола при този вид. Зелената тангара може да достигне дължина до 14 см. Среща се от Мексико до Бразилия.

