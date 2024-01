Разрастващите се демонстрации на френските фермери срещу ниското заплащане бяха белязани от трагедия. Една жена загина, а съпругът и дъщеря ѝ бяха ранени, когато автомобил се опита да премине пред импровизирана барикада, издигната на пътя от протестиращите.

Прокурорът Франк Растул каза пред общественото радиото "Франс бльо окситани", че трима души на импровизираната барикада са били пометени от кола и, че следователи в момента се опитват да установят дали инцидентът е бил умишлен.

France 🇫🇷 Anti Price Gauging, Anti Govt Lies 🔥 Stunning Scenes 🔥 The Farmers block highways and smother Govt Infrastructure in rubble , in retaliation to rising production costs and Govt Regulations crippling their business...🔥🚜 Credit @LucAuffret @AnonymeCitoyen pic.twitter.com/UPRkzdFGhb