Младата българка Ива Иванова остана на крачка от класиране за финал на Откритото първенство на Австралия по тенис при девойките.

17-годишната Иванова записа победа над Минге Сю от Великобритания с 6:4, 6:3 при доиграването на мача от четвъртфиналите на турнира. Двубоят бе спрян в четвъртък заради лошото време над Мелбърн в края на първия сет, който Иванова затвори с 6:4 с пробив. С реализирането на още три пробива във втория сет българката си осигури успеха с 6:3, а с това и класиране за полуфиналите.

В спора за място на финала българката излезе на корта срещу австралийката Емерсън Джоунс след само няколко часа почивка. За нова победа обаче Иванова нямаше сили и така отстъпи на поставената под номер 6 в схемата с 4:6, 1:6 след 65 минути игра. На финала Джоунс ще играе с водачката в схемата Рената Ямрихова от Словакия.

After the semi-finals at Wimbledon and the US Open Renata Jamrichova🇸🇰 has reached her first Grand Slam Juniors final at the Australian Open.



Together with coach Jan Matus (guy on top of the screen), she will meet Emerson Jones🇦🇺 or Iva Ivanova🇧🇬 tomorrow.



🎥#AusOpen #AO2024 pic.twitter.com/ItvX29JHlG