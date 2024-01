Двама екоактивисти хвърлиха супа върху бронираното стъкло, защитаващо „Мона Лиза“ в Лувъра в неделя сутринта. Те оправдаха вандалската си постъпка с желанието си да насърчават „правото на здравословна и устойчива храна“.

Най-известната картина в света, която е изложена зад защитно стъкло от 2005 г., вече няколко пъти е била жертва на вандализъм.

Ecoterrorists throw soup on Mona Lisa painting in Louvre Museum. What is most suitable punishment for such an act? pic.twitter.com/0TCdJj23nt