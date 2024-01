В Съединените щати 2024-та е година на избори. През ноември американците ще трябва да изберат между настоящия президент от Демократическата партия Джо Байдън и опонента му републиканец, който по всичко личи, че ще бъде Доналд Тръмп. След първия му 4-годишен мандат в Белия дом срещу милиардера са повдигнати над 90 обвинения, сред които и криминални. Включително и за бунт, за нападението срещу Капитолия на 6-и януари 2021, когато негови привърженици се опитаха да превземат сградата, убедени, че изборите „са откраднати“ от Тръмп.

Димитър Бечев: Ако САЩ оттеглят военната помощ, това ще затрудни Украйна

Спорното политическо наследство на Тръмп и политическото му присъствие на американската сцена разделиха не само избирателите, но и Републиканската партия – част от законодателите го подкрепят безусловно, но има и такива, които са срещу него. Една от опорните точки по време на мандата на Тръмп в Белия дом беше издигането на стена по границата с Мексико. Той обеща да спре притока на нелегални мигранти, които взимат работата на американците. Така, в година на избори и оспорвана политическа надпревара, в богатия на петрол щат се разгаря необичайно противопоставяне между федералното и щатското правителство именно по въпроса за мигрантите.

Тази битка за правата на Щатите и безопасността на мигрантите накара няколко републикански законодатели да преувеличат напрежението и едва ли не да го определят „като зараждаща се гражданска война“ – наратив, подхванат от пропагандни медии на държави с липсваща свобода на словото. Разпространението на „новината“ за зараждаща се гражданска война обиколи и българските социални мрежи, преписана и споделена от сайтове със спорна репутация по отношение на достоверността, чиято цел е да убедят аудиторията, че едва ли не държавата САЩ се разпада, а американците ей сега ще извадят пушките и ще започнат да се стрелят помежду си по улиците, защото положението там е много зле. За сметка на други държави, където всичко е подредено и наредено, защото президентът управлява с желязна ръка.

Но какви са истинските факти около случващото се в Тексас?

Конфликтът се случва на фона на рекорден приток на мигранти през южната граница на САЩ, което със сигурност ще бъде основна тема в тазгодишната президентска надпревара. Но казусът с бодливата тел не е нов – тя се използва от години по участъците от границата между САЩ и Мексико, за да попречи на нелегалните мигранти без документи да я преминат. През май 2021 година губернаторът на Тексас Грег Абът разшири използването на тел, когато нареди обявяване на бедствено положение заради мигрантите по границата. Това позволи на щата да монтира оградата върху частна собственост в близост до Рио Гранде.

Напрежение между губернатора на Тексас и централната власт в САЩ

През октомври главният прокурор на Тексас Кен Пакстън заведе дело срещу администрацията на президента Джо Байдън заради премахването на тази бодлива тел от агентите на Митническата и гранична охрана. Само че федералните агенти твърдят, че са прерязвали въпросната тел, за да спасят мигранти в опасност. Но според иска това е било унищожаване на държавна собственост, за да се „помогне” на мигрантите да преминат. След продължителна съдебна битка и множество обжалвания, Върховният съд постанови кратко решение с 5 гласа „за” и 4 „против”, с което временно спря решението на по-долната инстанция – онова, с което се забранява на федералните агенти да режат оградите. Правни експерти твърдят, че решението на Върховния съд има очевидна причина: Конституцията постановява, че контролът върху границите на страната е федерален въпрос.

В сряда губернаторът Абът направи изявление, в което твърди, че "федералното правителство е нарушило договора между Съединените щати и отделните щати, които се самоуправляват по Конституция", като не е спряло мигрантите да пресичат границата. Оттогава Националната гвардия на Тексас и щатските войници продължават противопоставянето си с агентите на граничния патрул заради телената мрежа.

След решението на Върховния съд Министерството на вътрешната сигурност поиска до петък граничният патрул да получи достъп до обществения парк Шелби. В петък главният прокурор на Тексас отхвърли това искане.

Именно паркът Шелби е едно от огнищата на напрежение – район, популярен пункт за преминаване на границата, около река Рио Гранде. Служителите на тексаските правоприлагащи органи са монтирали бодлива тел по брега на реката и контролират достъпа до парка. На 14 януари там се удавиха жена и две деца. Агентите от граничния патрул твърдят, че войниците от Националната гвардия на Тексас "физически са им попречили" да влязат в парка, за да ги спасят.

Републиканците се хвърлиха в защита на губернатора Абът, като посочиха ситуацията с бодливата тел като пример за федерално посегателство върху правата на щата Тексас, въпреки че въпросът за международната граница е федерален.

JUST IN — Texas rejects the Biden administration’s demand for the state National Guard to grant Border Patrol full access to Shelby Park in Eagle Pass, saying it will not allow federal officials to turn it into an “unlawful port of entry”



“Your request is hereby denied” pic.twitter.com/EWQyOQ5Cs7 — Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) January 27, 2024

Сенатор Клей Хигинс дори заяви, че администрацията на Байдън "инсценира гражданска война".

Media: “Congressman Higgins, the Supreme Court just ruled in favor of the Biden Admin over the State of Texas, saying that the federal government can remove physical barriers at the border put in place by Texas. What are your thoughts?”



Me: “My thoughts are that the feds are… — Rep. Clay Higgins (@RepClayHiggins) January 22, 2024

Друг сенатор - Тед Круз публикува в Twitter снимка на тел върху фраза от Тексаската революция.

Come and take it. pic.twitter.com/1VMfEoSoRN — Ted Cruz (@tedcruz) January 25, 2024

Между предизборните си изяви, митингите и съдебните изяви Доналд Тръмп допълнително призова "всички желаещи щати да изпратят гвардиите си в Тексас". На митинг в Лас Вегас в събота Тръмп заяви: " Когато аз съм президент, вместо да се опитвам да изпратя на Тексас ограничителна заповед, ще им изпратя подкрепления ".

Така че, не. В Тексас няма гражданска война. Има предизборна кампания, в която традиционно се използват всички възможни средства за злепоставяне на политическия противник. А в една предизборна кампания, в която единият кандидат беше разследван за връзки на кампанията му с Русия, може да се очаква всичко. Дори и фалшивата новина за „гражданска война“ да се разпространи до потребителите на българските социални мрежи.