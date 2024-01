В съвременния свят, където качеството на живот играе ключова роля, шумоизолацията в жилищните сгради става все по-важна. Залагането на правилния акцент върху този аспект не само подобрява комфорта на бъдещите собственици, но и увеличава стойността на имотите.

Има ли “пожелателни” наредби?

Невероятно, но факт! Съществува Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите.

А в издадената от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите наредба № 4 ot 2006 г. относно минималните изисквания за звукоизолация от въздушен шум на стени, подове и врати и за изолация от ударен шум на подове в сгради, можем да намерим следното:

“Чл. 3. (1) Изискванията на наредбата се отнасят при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.”

Или с други думи, не би трябвало да съществува нова или реконструирана стара сграда, без да има план за ограничаването на шума в нея. Реалността е малко по-различна.

Невежество, неудобство или мързел?

Процентът на потребителите, които изискват от инвеститора, строителя или архитекта на сградата, в която ще живеят спецификация за вида на положената звукоизолация е под 1%.

Това твърдят от българската компания за звукоизолация и акустика - ДЕЦИБЕЛ АД, като споделят, че хората, които не са поискали подобна спецификация навреме (при закупуване на новостроящо се жилище), след това се обръщат към тях за разрешаване на проблемите с шума.

От ДЕЦИБЕЛ казват, че решаването на проблемите с шума, след закупуването, завършването и заживяването в жилището е по-трудоемък и скъп процес, отколкото ако правилната шумоизолация е била заложена на ниво проект, и ако акустичните специалисти са били част от планирането и проектирането на сградата.

Снимка: Decibel.bg

Съгласно нормативните изисквания в България, които не само, че са базирани на високите немски стандартни, но и често ги превъзхождат, шумозащитата трябва да бъде внимателно планирана и включена в строителния процес. Противно на очакванията, тези стандарти нямат за цел да затруднят работата на инвеститори, строители и архитекти, а се опитват да гарантират тиха и спокойна обстановка в домовете ни.

Въпреки добрите нормативи, те са пожелателни, а не задължителни. И доста често първото перо от спестяванията е в частта със звукоизолацията. Някои архитекти може да не са доволни от допълнителните изисквания за шумозащита. Важно е да се промени мисленето и да се разбере, че шумоизолацията е от съществено значение за удовлетворените и здрави клиенти в дългосрочен план. Да бъдем честни - вие кога последно си купихте жилище с идеята да живеете в него “само за малко”?

Как да изберем новия си дом?

Гледката е прекрасна! Но как звучи домът ви? И през деня, и през нощта…

При закупуване на нов дом, крайните клиенти следва активно да изискват информация за типа и качеството на шумоизолацията. Това е една от ключовите точки, които трябва да се включват в строителната информация и която може да предотврати бъдещи разочарования.

Съветът към потребителите - в търсенето или проектирането на ново жилище, се обръщайте към специалисти за всяка една област. Както бихте се обърнали при специалист ОВиК за климата във вашето жилище, следва да се обърнете към специалист-акустик за дизайна на спокойствието в дома ви.

Панацеята, която много често майсторите ви предлагат - предстенна обшивка от гипскартон и вата, не е универсална и в никакъв случай не е гаранция за постигане на желания резултат.

Съветът към архитектите тук е ясен - избирайте специализирани материали за шумоизолация, създадени за тази цел. Масово прилаганите топлоизолационни материали като вати, стиропорени плоскости или плоскости от екструдиран пенополистирол категорично не бива да бъдат прилагани за шумозащита. Причината за това е, че тяхното ниско обемно тегло и твърдост (EPS, XPS) или начин на монтаж (на метална конструкция) могат да увеличат предавания шум в определени честоти и да задълбочат проблема с шума.

Консултирайте се с акустичен експерт, за да избегнете нежелани проблеми и гарантирате максимално удовлетворение на клиентите си.

Снимка: Decibel.bg

Как да звукоизолираме дома си сами?

Ако сте на тази стъпка, важно е да знаете, че имате полезно действие. Преди да предприемете каквото и да е, е нужно да установите източника и нивото на шум, от който искате да се предпазите (или пък да предпазите околните). Правилото тук е, че няма едно работещо решение за всички, затова най-добре е да се обърнете към специалист акустик, който ще направи нужните изчисления и ще ви помогне да оптимизирате пространството си.

На българския пазар съществуват международно признати продукти, които са специално разработени за ефективна изолация на преградни елементи в жилищни сгради, като например MUTE SYSTEM.

Снимка: Decibel.bg

Добрите примери

И докато има случаи, в които архитекти и инвеститори не са наясно с важността на шумоизолацията, вече има и примери на компании и проекти, които са били отличени в архитектурни конкурси. Тези успешни истории могат само да ни послужат като вдъхновение и за пореден път доказват, че вниманието към детайла се отплаща.

Всеки, който инвестира в жилищна сграда (независимо от коя страна на процеса се намира), трябва да осъзнае важността на шумоизолацията. Спазването на нормативите и използването на специализирани материали ще гарантират комфортен и тих живот за бъдещите собственици. Поради това, строителите, архитектите и крайните клиенти трябва да работят заедно, за да постигнат оптимални резултати.

Бързи факти за влиянието на шума върху начина на живот

● Проучвания показват, че изложението на постоянен шум може да бъде свързано с увеличение на риска от депресия и други психични разстройства. (Източник: Clark, C. et al., "A systematic review of the evidence on the effect of the built and physical environment on mental health," Journal of Public Mental Health, 2012)

● Изследване, публикувано в изданието "The Lancet," показва, че шумът от околната среда може да намали годините живот с толкова, колкото повечето видове замърсявания на въздуха. (Източник: Basner, M. и др., "Auditory and non-auditory effects of noise on health," The Lancet, 2014)

● Някои изследвания показват, че дългосрочното излагане на шум с нива над 55 децибела (dB) може значително да увеличи риска от сънни нарушения. (Източник: Münzel, T. и др., "Effects of noise on vascular function, oxidative stress, and inflammation: mechanistic insight from studies in mice," European Heart Journal, 2017)

● Изследвания, проведени от Германското дружество по кардиология, показват, че дългосрочната експозиция на високи нива на шум може да бъде свързана с увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания. (Източник: Munzel, T. и др., "Cardiovascular effects of environmental noise exposure," European Heart Journal, 2017)

● Според Световната здравна организация (СЗО), шумът на работното място може да намали работната производителност с до 20%. (Източник: WHO, "Burden of disease from environmental noise," 2011)

● Изследвания в Швейцария показват, че децата, които са изложени на по-високи нива на шум в детството, имат по-нисък успех в училище и по-голям риск от развитие на внимателност и хиперактивност. (Източник: Ristovska, G. et al., "The association between road traffic noise exposure and cognitive performance of school children—the RANCH project," Environmental Health Perspectives, 2016)